Балицкий рассказал о срыве попытки прорыва ВСУ в районе Времевского выступа

Российские военные не позволили украинским подразделениям осуществить прорыв в районе Времевского выступа Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Фото: скрин Ютуб

Врио главы региона назвал напряжённой обстановку на Запорожском направлении. Главная задача ВСУ сейчас — восстановление своей боеспособности, напомнил политик.

"На Времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край нашей обороны, успехов противник не достиг", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Врио главы региона рассказал, что военнослужащими 58-й армии и батальона Судоплатова была обнаружена разведгруппа ВСУ. Российские бойцы отрезали противнику пути отхода, вследствие чего он был уничтожен.