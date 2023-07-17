Российские военные не позволили украинским подразделениям осуществить прорыв в районе Времевского выступа Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Врио главы региона назвал напряжённой обстановку на Запорожском направлении. Главная задача ВСУ сейчас — восстановление своей боеспособности, напомнил политик.
"На Времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край нашей обороны, успехов противник не достиг", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.
Врио главы региона рассказал, что военнослужащими 58-й армии и батальона Судоплатова была обнаружена разведгруппа ВСУ. Российские бойцы отрезали противнику пути отхода, вследствие чего он был уничтожен.
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