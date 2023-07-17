Путин: ответ России на теракт киевского режима на Крымском мосту будет

0:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ со стороны России на теракт киевского режима на Крымском мосту обязательно будет. Предложения уже готовит Минобороны.

Фото: https://icdn.lenta.ru/

Путин назвал очередное преступление Киева бессмысленным, так как Крымский мост давно не используется для военных перевозок, и жестоким, поскольку пострадали ни в чём неповинные гражданские лица.

"Ответ со стороны России конечно будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", — сказал президент.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич объяснил, почему подводные дроны ВСУ смогли достать до Крымского моста.

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