Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ со стороны России на теракт киевского режима на Крымском мосту обязательно будет. Предложения уже готовит Минобороны.
Путин назвал очередное преступление Киева бессмысленным, так как Крымский мост давно не используется для военных перевозок, и жестоким, поскольку пострадали ни в чём неповинные гражданские лица.
"Ответ со стороны России конечно будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", — сказал президент.
Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич объяснил, почему подводные дроны ВСУ смогли достать до Крымского моста.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.