Жители Донбасса рассказали, как отличить "выход" от "прилёта"

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова посетила Ясиноватую и пообщалась с местными жителями. Ей удалось выяснить, как отличить "прилёт" ракеты от звука "выхода".

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

"Прилёт" более раскатистый. Падает огромная махина, и идёт дрожь по земле, сильные вибрации. "Выход" более направленный, как выхлоп из трубы", — рассказала женщина.

"Прилёт" намного страшнее, потому что нельзя угадать, куда именно упадёт снаряд, отметила собеседница корреспондента.