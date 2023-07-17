Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова посетила Ясиноватую и пообщалась с местными жителями. Ей удалось выяснить, как отличить "прилёт" ракеты от звука "выхода".
"Прилёт" более раскатистый. Падает огромная махина, и идёт дрожь по земле, сильные вибрации. "Выход" более направленный, как выхлоп из трубы", — рассказала женщина.
"Прилёт" намного страшнее, потому что нельзя угадать, куда именно упадёт снаряд, отметила собеседница корреспондента.
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