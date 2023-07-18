Марочко: ВСУ отступают без приказа на Купянском направлении из-за критических потерь

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об отступлении украинских подразделений на Купянском направлении.

Фото: Министерство обороны Украины

Как пояснил эксперт, ВСУ несут критические потери в этой зоне боевых действий, поэтому отходят на старые позиции без приказа Киева. Он пояснил, что украинские военные вынуждены откатываться на вторую и третью оборонительные линии.

"Многие позиции оставляются украинскими боевиками без согласования вышестоящего руководства", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, на Украине запускают служебные разбирательства из-за действий ВСУ в районе Купянска. Киевский режим пытается снова бросить отступивших солдат в атаку на российские позиции, уточнил офицер.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о переходе подразделений РФ в наступление на Купянском направлении.