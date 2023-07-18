Военспец, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об отступлении украинских подразделений на Купянском направлении.
Как пояснил эксперт, ВСУ несут критические потери в этой зоне боевых действий, поэтому отходят на старые позиции без приказа Киева. Он пояснил, что украинские военные вынуждены откатываться на вторую и третью оборонительные линии.
"Многие позиции оставляются украинскими боевиками без согласования вышестоящего руководства", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.
По его словам, на Украине запускают служебные разбирательства из-за действий ВСУ в районе Купянска. Киевский режим пытается снова бросить отступивших солдат в атаку на российские позиции, уточнил офицер.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о переходе подразделений РФ в наступление на Купянском направлении.
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