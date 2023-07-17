Генерал ВСУ Сырский: военные РФ перешли в наступление на Купянском направлении

Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил командующий сухопутными войсками вооружённых сил Украины генерал Александр Сырский в понедельник.

Фото: mil.ru

По его информации, армия России поставила перед собой цель разгромить силы обороны в районе Купянска и продолжить наступление вглубь украинских боевых порядков.

Добавим, украинские военные эксперты также разгоняют панику в соцсетях и пишут, что ВС РФ собрали мощный кулак и пошли вперёд. По их словам, на Лимано-Купянском направлении сейчас сосредоточено более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, и 370 РСЗО.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ждёт ВСУ на острове Змеиный после окончания "зерновой сделки".

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