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Генерал ВСУ Сырский: военные РФ перешли в наступление на Купянском направлении

Силовые структуры

Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил командующий сухопутными войсками вооружённых сил Украины генерал Александр Сырский в понедельник.

Генерал ВСУ Сырский: военные РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Фото: mil.ru

По его информации, армия России поставила перед собой цель разгромить силы обороны в районе Купянска и продолжить наступление вглубь украинских боевых порядков.

Добавим, украинские военные эксперты также разгоняют панику в соцсетях и пишут, что ВС РФ собрали мощный кулак и пошли вперёд. По их словам, на Лимано-Купянском направлении сейчас сосредоточено более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, и 370 РСЗО.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ждёт ВСУ на острове Змеиный после окончания "зерновой сделки".

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Видео последствий теракта на Крымском мосту
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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