Сегодня, 18 июля, ночью на востоке Республики Крым силами средств противовоздушной обороны армии России сбиты девять беспилотников ВСУ.
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. По его информации, ещё 19 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате работы ПВО пострадавших нет.
А тем временем, на Крымском мосту запущено реверсивное движение.
Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, движение было запущено по правой полосе направления Тамань — Керчь. Перед этим была проведена диагностика мостовых конструкций.
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Telegram-канал Shot обнародовал фотографии с места ЧП на Крымском мосту. На пролётах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно.