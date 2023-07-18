Ночью в Крыму силами ПВО сбиты 9 дронов, еще 19 — подавлены средствами РЭБ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 18 июля, ночью на востоке Республики Крым силами средств противовоздушной обороны армии России сбиты девять беспилотников ВСУ.

Фото: Кирилл Янчицкий / "Правда.ру"

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. По его информации, ещё 19 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате работы ПВО пострадавших нет.

А тем временем, на Крымском мосту запущено реверсивное движение.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, движение было запущено по правой полосе направления Тамань — Керчь. Перед этим была проведена диагностика мостовых конструкций.

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