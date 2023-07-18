Ночью несколько дронов-камикадзе "Герань" атаковали одну цель порта Николаева

Сегодня, 18 июля, ночью сразу несколько беспилотников-камикадзе "Герань" атаковали одну цель в украинском портовом городе Николаев.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

По информации, после прилётов ударных дронов российской армии начался сильнейший пожар, а погасить огонь экстренные службы Украины смогли только к утру. Что было целью ударов власти города "скромно умолчали", пишет портал.

Кстати, система мониторинга пожаров из США зафиксировала ряд сильных очагов возгораний на николаевском нефтяном терминале морского порта города.

"Завтра ВСУ отрапортуют, что все "Герани" сбиты", — иронизирует издание.