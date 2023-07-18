Надводные беспилотные аппараты атаковали Крымский полуостров. Сейчас специалисты изучают обломки дронов, которые были найдены около места теракта. На вооружении Украины действительно есть надводные беспилотники "Микола-3", которые были разработаны при помощи США и Британии. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Виктор Баранец.
"Скорее всего, это качественные дроны, которые сделаны под руководством иностранных специалистов", — отметил он.
Даже если по всей территории моста будут установлены сети, противник может изловчиться, тайно перекусить их и запустить беспилотник, предупредил Баранец.
"Это большая проблема. Противник нас тыкает носом в наш главный недостаток — защита Крымского моста должна быть надёжнее", — указал полковник в эфире "Радио Комсомольская правда".
Баранец убеждён: Украина не остановится. Наносить удары по мосту — это любимая забава киевского режима, сообщил он.
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