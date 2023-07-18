Полковник Баранец раскрыл, какими беспилотниками Украина атаковала Крымский мост

Надводные беспилотные аппараты атаковали Крымский полуостров. Сейчас специалисты изучают обломки дронов, которые были найдены около места теракта. На вооружении Украины действительно есть надводные беспилотники "Микола-3", которые были разработаны при помощи США и Британии. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Виктор Баранец.

Фото: moscow-dvorik.com

"Скорее всего, это качественные дроны, которые сделаны под руководством иностранных специалистов", — отметил он.

Даже если по всей территории моста будут установлены сети, противник может изловчиться, тайно перекусить их и запустить беспилотник, предупредил Баранец.

"Это большая проблема. Противник нас тыкает носом в наш главный недостаток — защита Крымского моста должна быть надёжнее", — указал полковник в эфире "Радио Комсомольская правда".

Баранец убеждён: Украина не остановится. Наносить удары по мосту — это любимая забава киевского режима, сообщил он.