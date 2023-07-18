Руководитель парламента Крыма Константинов призвал к нанесению ударов по мостам через Днепр

Руководитель крымского парламента Владимир Константинов дал журналистам интервью, в котором прокомментировал вероятные ответные меры Российской Федерации на террористический акт, совершённый на Крымском мосту утром 17 июля.

Фото: Крымская правда

По мнению Константинова, Москве целесообразно было бы нанести массированные удары по мостам, ведущим через реку Днепр, пишет РИА Новости.