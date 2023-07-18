Руководитель крымского парламента Владимир Константинов дал журналистам интервью, в котором прокомментировал вероятные ответные меры Российской Федерации на террористический акт, совершённый на Крымском мосту утром 17 июля.
По мнению Константинова, Москве целесообразно было бы нанести массированные удары по мостам, ведущим через реку Днепр, пишет РИА Новости.
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