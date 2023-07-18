На Донецком направлении идут ожесточённые бои: украинские войска пытаются продвинуться вперёд, не считаясь с потерями, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ продолжают атаки, несмотря на массированные авиационные и артиллерийские удары ВС России.
"Невзирая на ежедневные регулярные потери в количестве до батальона, пытаются овладеть инициативой, и продвинутся в направлении населённого пункта Артёмовск", — добавил Марочко в интервью агентство РИА Новости.
Он пояснил, что российским подразделениям на этом участке линии боевого соприкосновения удаётся держать ситуацию под контролем.
Ранее в Минобороны рассказали, что штурмовикам СУ-25 ВВС РФ удалось с помощью тактического приёма подобраться к позициям ВСУ для нанесения ракетного удара.
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