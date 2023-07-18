Марочко: ВСУ ежедневно теряют до батальона солдат в попытках прорваться в Артёмовск

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Донецком направлении идут ожесточённые бои: украинские войска пытаются продвинуться вперёд, не считаясь с потерями, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

По его словам, ВСУ продолжают атаки, несмотря на массированные авиационные и артиллерийские удары ВС России.

"Невзирая на ежедневные регулярные потери в количестве до батальона, пытаются овладеть инициативой, и продвинутся в направлении населённого пункта Артёмовск", — добавил Марочко в интервью агентство РИА Новости.

Он пояснил, что российским подразделениям на этом участке линии боевого соприкосновения удаётся держать ситуацию под контролем.

Ранее в Минобороны рассказали, что штурмовикам СУ-25 ВВС РФ удалось с помощью тактического приёма подобраться к позициям ВСУ для нанесения ракетного удара.