В Киеве заявили, что российские войска пойдут в наступление на Одессу

Российские войска могут перейти в наступление на украинский юг, чтобы обезопасить полуостров Крым от ударов ВСУ.

Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.

По его словами, Россия намерена взять под контроль черноморское побережье Украины и прилегающие к нему города.

"Стоит ожидать перехода российских ВС в контрнаступление, особенно на юге. Потому что Одесса, Чёрное море остаётся для них главной военно-стратегической целью. Это Крым защищает. Если вы контролируете Одессу, контролируете Николаев, то уже и сектор безопасности по Крыму вам обеспечен", — в интервью украинским СМИ сказал киевский эксперт.

Он напомнил о недавнем ударе по острову Змеиному российскими войсками. А это, по словам Карасёва, действительно очень серьёзный сигнал к наступлению на регион.

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