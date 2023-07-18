Официальные представители немецкого оборонного концерна Rheinmetall проинформировали о том, что получены два новых заказа от ВС ФРГ (бундесвера) на выпуск артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра. Общая их стоимость достигнет 1,3 миллиарда евро.
Крупные заказы были получены Rheinmetall в связи с необходимостью пополнить склады с боеприпасами Вооружённых сил Германии вследствие украинского конфликта, заявили в оборонном концерне.
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