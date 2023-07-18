Немецкий концерн Rheinmetall получил заказ на производство снарядов на 1,3 млрд евро

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители немецкого оборонного концерна Rheinmetall проинформировали о том, что получены два новых заказа от ВС ФРГ (бундесвера) на выпуск артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра. Общая их стоимость достигнет 1,3 миллиарда евро.

Фото: скрин Ютуб

Крупные заказы были получены Rheinmetall в связи с необходимостью пополнить склады с боеприпасами Вооружённых сил Германии вследствие украинского конфликта, заявили в оборонном концерне.