Кремль совершенно не сомневается в том, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал таким образом утверждения Украины о том, что удар по объекту могла нанести сама Москва.
"Нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом", — подчеркнул Песков.
Напомним, два надводных беспилотника атаковали Крымский мост ранним утром 17 июля. Жертвами теракта стали супруги из Белгородской области. Их несовершеннолетний ребёнок получил серьёзные травмы.
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