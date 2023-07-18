Песков: в Кремле не сомневаются, что теракт на Крымском мосту организовал киевский режим

Кремль совершенно не сомневается в том, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал таким образом утверждения Украины о том, что удар по объекту могла нанести сама Москва.

Фото: РБК

"Нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом", — подчеркнул Песков.

Напомним, два надводных беспилотника атаковали Крымский мост ранним утром 17 июля. Жертвами теракта стали супруги из Белгородской области. Их несовершеннолетний ребёнок получил серьёзные травмы.