Депутат Госдумы РФ Ивлев возложил на США ответственность за теракт на Крымском мосту из-за спутников

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Осуществить террористический акт на Крымском мосту было бы невозможно без навигационной поддержки спутников, принадлежащих Соединённым Штатам. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление депутата Госдумы России от Крыма Леонида Ивлева.

Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

По словам генерал-майора запаса, без такой поддержки до моста не смог бы дойти ни один дрон боевиков ВСУ.

"То есть ответственность за это преступление полностью ложится на США", — подчеркнул Ивлев.

Противнику было известно о том, что по Крымскому мосту движутся исключительно автомобили гражданских лиц, однако, удар всё равно был нанесён, резюмировал российский парламентарий.