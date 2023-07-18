На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 100 человек

До сотни человек на Краснолиманском направлении потеряли ВСУ за последние сутки.

Фото: Всероссийское казачье общество

Такую информацию приводит на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено до сотни украинских военнослужащих", — отметил генерал-лейтенант.

По словам Конашенкова, российская армия также лишила националистов киевского режима трёх автомобилей, двух бронемашин, двух гаубиц Д-30 и одной польской самоходной артустановки Krab.

Также армия РФ за прошедшие сутки отразила в данном районе две атаки бандеровцев и пресекла действия двух украинских ДРГ.

В районе Николаева и Одессы российские бойцы уничтожили хранилища топлива бандформирований, подытожили в Минобороны РФ.

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