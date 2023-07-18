До сотни человек на Краснолиманском направлении потеряли ВСУ за последние сутки.
Такую информацию приводит на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
"За сутки на данном направлении уничтожено до сотни украинских военнослужащих", — отметил генерал-лейтенант.
По словам Конашенкова, российская армия также лишила националистов киевского режима трёх автомобилей, двух бронемашин, двух гаубиц Д-30 и одной польской самоходной артустановки Krab.
Также армия РФ за прошедшие сутки отразила в данном районе две атаки бандеровцев и пресекла действия двух украинских ДРГ.
В районе Николаева и Одессы российские бойцы уничтожили хранилища топлива бандформирований, подытожили в Минобороны РФ.
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