Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил схему, помогающую снимать с должности российских генералов ВС РФ.
Военачальник считает, что появился способ, с помощью которого генерал попадает в число неблагонадёжных с точки зрения системы.
"На волне ситуации пошла новая "фишечка": теперь, если хочется убрать генерала — нужно, чтобы кто-нибудь выступил в его защиту и обязательно пригрозил оставлением фронта", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Ходаковский отметил, что представителя военного руководства стало легко выставить манипулятором или потенциальным заговорщиком.
Он считает, что выступления в защиту попавших под подозрение генералов на самом деле преследуют иные цели.
Ранее Александр Ходаковский посоветовал армии РФ ВС перейти к глухой обороне.
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