Ходаковский рассказал о "новой фишечке", с помощью которой генералов РФ отправляют в отставку

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил схему, помогающую снимать с должности российских генералов ВС РФ.

Фото: discover24.ru

Военачальник считает, что появился способ, с помощью которого генерал попадает в число неблагонадёжных с точки зрения системы.

"На волне ситуации пошла новая "фишечка": теперь, если хочется убрать генерала — нужно, чтобы кто-нибудь выступил в его защиту и обязательно пригрозил оставлением фронта", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Ходаковский отметил, что представителя военного руководства стало легко выставить манипулятором или потенциальным заговорщиком.

Он считает, что выступления в защиту попавших под подозрение генералов на самом деле преследуют иные цели.

Ранее Александр Ходаковский посоветовал армии РФ ВС перейти к глухой обороне.