Целая группа солдат украинской армии добровольно сложила оружие и сдалась в плен ВС РФ на Запорожском направлении. Об этом рассказал командир российского подразделения.
По его словам, противник вышел на связь на "гуманитарной" частоте, которую указывают в листовках. Солдаты ВСУ заявили о намерении сложить оружие, после этого стороны обговорили все детали.
"Обеспечили им безопасность при переходе линии. Безопасность не только с нашей стороны — но и сделали так, чтобы их свои не убили. Всё прошло успешно", — рассказал командир в беседе с РИА Новости.
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