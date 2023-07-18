РИА Новости: целая группа солдат ВСУ сдалась в плен на Запорожском направлении

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Целая группа солдат украинской армии добровольно сложила оружие и сдалась в плен ВС РФ на Запорожском направлении. Об этом рассказал командир российского подразделения.

По его словам, противник вышел на связь на "гуманитарной" частоте, которую указывают в листовках. Солдаты ВСУ заявили о намерении сложить оружие, после этого стороны обговорили все детали.

"Обеспечили им безопасность при переходе линии. Безопасность не только с нашей стороны — но и сделали так, чтобы их свои не убили. Всё прошло успешно", — рассказал командир в беседе с РИА Новости.