Военнослужащие украинской армии массово сдаются в плен российским бойцам на Запорожском фронте.
Видеоролик, как "всушники" идут с поднятыми рукам к позициям Вооружённых сил России, предоставляет РИА Новости.
"Уже далеко не первая группа военных ВСУ, осознавшая обречённость "мясного контрнаступления", сознательно вышла на позиции Армии России с поднятыми руками", — отмечает издание.
Сохранить собственную жизнь в этом бессмысленном и бездарном контрнаступлении — всегда правильное решение, подытожил портал.
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