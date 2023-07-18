Показано видео, как боевики ВСУ на Запорожском фронте группами сдаются в плен

Военнослужащие украинской армии массово сдаются в плен российским бойцам на Запорожском фронте.

Фото: t.me/RVvoenkor

Видеоролик, как "всушники" идут с поднятыми рукам к позициям Вооружённых сил России, предоставляет РИА Новости.

"Уже далеко не первая группа военных ВСУ, осознавшая обречённость "мясного контрнаступления", сознательно вышла на позиции Армии России с поднятыми руками", — отмечает издание.

Сохранить собственную жизнь в этом бессмысленном и бездарном контрнаступлении — всегда правильное решение, подытожил портал.