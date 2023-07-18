Очередной "мясной" штурм Вооружённых сил Украины на Времевском выступе закончился, как и все предыдущие — колоссальными потерями ВСУ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", публикуя кадры о потерях националистов киевской власти.
По информации, танки бандеровцев и турецкая бронетехника и уничтожены на стыке ДНР и Запорожской области.
"Подорвавшиеся турецкие бронемашины Kirpi и танки ВСУ в объективе разведывательного беспилотника Zala группировки V", — отмечают военкоры.
Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до ста человек.
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