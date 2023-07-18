Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Politico: Латинская Америка поссорилась с Евросоюзом на саммите из-за позиции по украинскому конфликту
За рулем: Volkswagen не признает долг ГАЗу на 28,4 млрд рублей
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина ещё существует исключительно благодаря поддержке со стороны США
Мошенники обманом выманили у жителя Биробиджана деньги "на лечение ребёнка"
Внезапная атака российской бронегруппы прорвала оборону ВСУ у шахты "Трудовская"
Есть ли преимущества от бороздочного садоводства
Павлиашвили предупреждал Наргиз о месте со стороны Фадеева: "Беги от него. Будет мстить до конца дней"
Минобороны России: США могут задействовать фонд Гейтсов с целью изучения переносчиков инфекций
WP: представители Киева возмущены слишком быстрой реакцией российских войск на действия ВСУ

На Времевском выступе уничтожены турецкая бронетехника и танки ВСУ

Силовые структуры

Очередной "мясной" штурм Вооружённых сил Украины на Времевском выступе закончился, как и все предыдущие — колоссальными потерями ВСУ.

На Времевском выступе уничтожены турецкая бронетехника и танки ВСУ
Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", публикуя кадры о потерях националистов киевской власти.

По информации, танки бандеровцев и турецкая бронетехника и уничтожены на стыке ДНР и Запорожской области.

"Подорвавшиеся турецкие бронемашины Kirpi и танки ВСУ в объективе разведывательного беспилотника Zala группировки V", — отмечают военкоры.

Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до ста человек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Певица Наргиз намерена продолжать исполнять песни продюсера Максима Фадеева
Пластический хирург рассказал, как делают "кубики" пресса и опасно ли это
Полковник Матвийчук призвал разрушить мосты в Киеве после ЧП в Крыму
Ходаковский рассказал о "новой фишечке", с помощью которой генералов РФ отправляют в отставку
Lenta.ru: Ученые обнаружили новые лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера
Нижегородцы-транссексуалы боятся делать операции по смене пола
Наргиз Закирова готовится выпустить песню на украинском языке: выйдет новый альбом
MWM: авиация России легко уничтожает БМП Bradley и танки Leopard на Украине
Доктор Мясников рассказал, что шоколад можно даже худеющим
7 растений в саду для здоровья хозяев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников