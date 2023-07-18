Российский сенатор Никонорова: власти Украины заинтересованы в страданиях мирного населения

Осуществлённая киевским режимом атака на Крымский мост, вне всяких сомнений, является терактом, следует из заявления сенатора от ДНР Натальи Никоноровой. По её словам, украинское правительство заинтересовано в страданиях мирных граждан.

Фото: Автор: Andrew Butko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48702726

Никонорова выступила с призывом о существенном усилении мер безопасности и контроля на подобных объектах, пишет РИА Новости.

"Мы не сомневаемся, что соответствующие решения будут приняты, — подчеркнула сенатор от ДНР. — Не только проверка наземного транспорта, но и, видимо, контроль, усиленный со стороны водных пространств".