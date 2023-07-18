Осуществлённая киевским режимом атака на Крымский мост, вне всяких сомнений, является терактом, следует из заявления сенатора от ДНР Натальи Никоноровой. По её словам, украинское правительство заинтересовано в страданиях мирных граждан.
Никонорова выступила с призывом о существенном усилении мер безопасности и контроля на подобных объектах, пишет РИА Новости.
"Мы не сомневаемся, что соответствующие решения будут приняты, — подчеркнула сенатор от ДНР. — Не только проверка наземного транспорта, но и, видимо, контроль, усиленный со стороны водных пространств".
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