СБУ подозревает экс-телеведущего Красовского в очередных призывах к геноциду

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В СБУ открыто ещё одно уголовное производство в отношении бывшего ведущего российского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского.

Фото: СК РФ

На официальном портале украинской спецслужбы появилось сегодня сообщение, из которого следует, что задокументированы новые преступления, совершённые бывшим директором по вещанию RT, "призывавшим к геноциду украинской нации".

В заявлении СБУ отмечено, что в своём недавнем эфире Красовский вновь выступил с призывом "сжигать" и "топить" украинских детей. Российскому телеведущему угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает информационный портал РБК.