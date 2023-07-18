В СБУ открыто ещё одно уголовное производство в отношении бывшего ведущего российского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского.
На официальном портале украинской спецслужбы появилось сегодня сообщение, из которого следует, что задокументированы новые преступления, совершённые бывшим директором по вещанию RT, "призывавшим к геноциду украинской нации".
В заявлении СБУ отмечено, что в своём недавнем эфире Красовский вновь выступил с призывом "сжигать" и "топить" украинских детей. Российскому телеведущему угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает информационный портал РБК.
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