Российские дроны наносят массированный удар по Днепропетровской области

Российские Вооружённые силы 18 июля вечером наносят массированный удар беспилотниками-камикадзе по Днепропетровской области.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Об этом сообщает Telegram-канал Военная хроника.

По информации, в налёте на украинскую инфраструктуру участвуют порядка десяти дронов "Герань-2". Тут находится сразу несколько важных украинских военных объектов: штаб управления командования "Восток", места дислокации 25-й ОВДБр и 93-й ОМБр. Также тут расположены тренировочные базы и 239-й общевойсковой полигон, где проходят обучение военнослужащие ВСУ.

Ранее в Пентагоне заявили, что сухопутный коридор к Крыму прорубить невозможно, необходимо менять всю стратегию боевых действий.

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