РВ: тяжёлые бои на Времевском выступе, ВСУ пытаются прорвать фронт

Наступление ВСУ на стыке Запорожской областии ДНР не прекращается.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Армия Украины меняет тактику, стремясь прорваться по автотрассе через Старомайорское к Старомлыновке, чтобы рассечь российскую оборону на Южно-Донецком участке направлении и потом перерезать сухопутное сообщение с полуостровом Крым.

ВСУ здесь долгое время наносят мощные удары артиллерией. На днях после артподготовки 35-я бригада морпехов ВСУ начала новое наступление. Бойцы РФ уничтожили не менее пяти бронемашин НАТО. Сейчас боевики пытаются продвигаться по лесопосадкам, но разведка и пехота армии РФ держат фронт.

Тяжёлые бои на этом направлении продолжаются.