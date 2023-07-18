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РВ: тяжёлые бои на Времевском выступе, ВСУ пытаются прорвать фронт

Силовые структуры

Наступление ВСУ на стыке Запорожской областии ДНР не прекращается.

РВ: тяжёлые бои на Времевском выступе, ВСУ пытаются прорвать фронт
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Армия Украины меняет тактику, стремясь прорваться по автотрассе через Старомайорское к Старомлыновке, чтобы рассечь российскую оборону на Южно-Донецком участке направлении и потом перерезать сухопутное сообщение с полуостровом Крым.

ВСУ здесь долгое время наносят мощные удары артиллерией. На днях после артподготовки 35-я бригада морпехов ВСУ начала новое наступление. Бойцы РФ уничтожили не менее пяти бронемашин НАТО. Сейчас боевики пытаются продвигаться по лесопосадкам, но разведка и пехота армии РФ держат фронт.

Тяжёлые бои на этом направлении продолжаются.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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