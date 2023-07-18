Наступление ВСУ на стыке Запорожской областии ДНР не прекращается.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Армия Украины меняет тактику, стремясь прорваться по автотрассе через Старомайорское к Старомлыновке, чтобы рассечь российскую оборону на Южно-Донецком участке направлении и потом перерезать сухопутное сообщение с полуостровом Крым.
ВСУ здесь долгое время наносят мощные удары артиллерией. На днях после артподготовки 35-я бригада морпехов ВСУ начала новое наступление. Бойцы РФ уничтожили не менее пяти бронемашин НАТО. Сейчас боевики пытаются продвигаться по лесопосадкам, но разведка и пехота армии РФ держат фронт.
Тяжёлые бои на этом направлении продолжаются.
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