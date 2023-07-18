Ночью 19 июля воздушная тревога объявлена в Киеве.
Украинские паблики сообщают о пуске крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-22м3.
Об этом подтвердил в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Также сирена воздушной тревоги звучит во всех областях на востоке и севере Украины. Кроме самолётов Ту-22м3, украинские СМИ сообщают и о пяти бортах Ту-95мс, которые также поднялись в небо.
Ранее сообщалось, что российские беспилотные аппараты наносят массированный удар по Днепропетровщине.
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