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Воздушная тревога в Киеве: сообщают о пуске ракет с самолётов Ту-22м3

0:42
Силовые структуры

Ночью 19 июля воздушная тревога объявлена в Киеве.

Воздушная тревога в Киеве: сообщают о пуске ракет с самолётов Ту-22м3
Фото: https://t.me/stranaua

Украинские паблики сообщают о пуске крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-22м3.

Об этом подтвердил в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Также сирена воздушной тревоги звучит во всех областях на востоке и севере Украины. Кроме самолётов Ту-22м3, украинские СМИ сообщают и о пяти бортах Ту-95мс, которые также поднялись в небо.

Ранее сообщалось, что российские беспилотные аппараты наносят массированный удар по Днепропетровщине.

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Позорный мир не принимается: Украинский проект "Анти-Россия" должен быть уничтожен
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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