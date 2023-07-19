Российские подразделения усилили атаки на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Красного Лимана. Об этом заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, за прошедшие сутки армия РФ существенно нарастила количество групповых ударов по местам сосредоточения украинских боевиков у Белогоровки, Серебрянки и Торского.
"Огонь ведётся как при помощи армейской авиации, так и артиллерии", — пояснил офицер в беседе с РИА Новости.
Военспец также подчеркнул: если цели находятся на небольшом расстоянии, ВС РФ обращаются к тяжёлым огнемётным системам (ТОС) и бронетехнике.
Ранее Марочко сообщил о провале атаки ВСУ на оборонительные рубежи российских войск под Красным Лиманом.
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