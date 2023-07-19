Марочко: ВС РФ усилили удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения усилили атаки на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Красного Лимана. Об этом заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: mil.ru

По его словам, за прошедшие сутки армия РФ существенно нарастила количество групповых ударов по местам сосредоточения украинских боевиков у Белогоровки, Серебрянки и Торского.

"Огонь ведётся как при помощи армейской авиации, так и артиллерии", — пояснил офицер в беседе с РИА Новости.

Военспец также подчеркнул: если цели находятся на небольшом расстоянии, ВС РФ обращаются к тяжёлым огнемётным системам (ТОС) и бронетехнике.

Ранее Марочко сообщил о провале атаки ВСУ на оборонительные рубежи российских войск под Красным Лиманом.