Глава Житомирской ОВА Буненко заявил о повреждении объекта инфраструктуры

Руководитель Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Буненко заявил о повреждении инфраструктурного объекта на территории региона.

Фото: Вадим Савицкий

Он пояснил, на месте происшествия работают экстренные службы.

"По предварительной информации, в результате удара пострадал инфраструктурный объект", — подчеркнул Буненко в Telegram-канале.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированной атаке на украинскую столицу. По его словам, 19 июля сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как отмечают военкоры "Русской весны", минувшей ночью Киев столкнулся с двумя волнами атак.