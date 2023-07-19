Руководитель Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Буненко заявил о повреждении инфраструктурного объекта на территории региона.
Он пояснил, на месте происшествия работают экстренные службы.
"По предварительной информации, в результате удара пострадал инфраструктурный объект", — подчеркнул Буненко в Telegram-канале.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированной атаке на украинскую столицу. По его словам, 19 июля сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как отмечают военкоры "Русской весны", минувшей ночью Киев столкнулся с двумя волнами атак.
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