В РФ создано устройство, позволяющее БПЛА находиться в "спящем режиме" в ожидании команды на атаку

В РФ создано спецустройство, позволяющее беспилотникам-камикадзе находиться в "спящем режиме" долгое время, ожидая команды атаки.

Фото: theverge.com

Об этом сообщил Центр комплексных беспилотных решений.

Устройство разработано для линейки FPV-дронов "Джокер". Оно размещает БПЛА на позиции и переводит его в спящий режим на несколько недель. В этом режиме дрон обнаружить невозможно, а после команды он может сразу атаковать.

Для размещения БПЛА выбираются крыши зданий, господствующие высоты и т. п. Оператор размещает их там и переводит в особый режим — затем они активируются и атакуют.

Центр сотрудничает с МО РФ, FPV-беспилотники сейчас активно применяются на спецоперации, уничтожая технику и боевиков ВСУ. ЦКРБ специализируется на боевых дронах.

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