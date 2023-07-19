Командование ВСУ спешно перебрасывает живую силу и военную технику в район Купянска. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, киевский режим отправляет в Харьковскую область и опытных боевиков, и мобилизованных украинцев.
"В Купянск отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.
Как пояснил военспец, Киев намерен попытаться стабилизировать ситуацию в этой зоне конфликта.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о переходе российской армии в наступление на Купянском направлении.
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