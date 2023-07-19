Марочко заявил, что ВСУ спешно стягивают резервы на Купянском направлении

Командование ВСУ спешно перебрасывает живую силу и военную технику в район Купянска. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, киевский режим отправляет в Харьковскую область и опытных боевиков, и мобилизованных украинцев.

"В Купянск отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.

Как пояснил военспец, Киев намерен попытаться стабилизировать ситуацию в этой зоне конфликта.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о переходе российской армии в наступление на Купянском направлении.