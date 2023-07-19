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Марочко заявил, что ВСУ спешно стягивают резервы на Купянском направлении

Силовые структуры

Командование ВСУ спешно перебрасывает живую силу и военную технику в район Купянска. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Марочко заявил, что ВСУ спешно стягивают резервы на Купянском направлении
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, киевский режим отправляет в Харьковскую область и опытных боевиков, и мобилизованных украинцев.

"В Купянск отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.

Как пояснил военспец, Киев намерен попытаться стабилизировать ситуацию в этой зоне конфликта.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о переходе российской армии в наступление на Купянском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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