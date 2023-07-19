Bild*: Киев бьёт тревогу — Россия внезапно готовит наступление численностью 100 000 человек

Киевский режим внезапно бьёт тревогу — российская армия готовит наступление численностью в 100 тысяч человек.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает немецкое издание Bild*.

Издание из Германии не менее "внезапно" осознало, что контрнаступление бандформирований киевской власти идёт совсем не по плану, а сценарий поражения ВСУ становится всё реалистичнее, отметил в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Ранее сообщалось, что атака венной техники НАТО у Орехова отражена, на поле боя остались только трупы и горящие американские броневики Bradley.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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