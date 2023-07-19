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РИА Новости: ВС России модернизируют оружие в зоне СВО

Силовые структуры

В течение 18 месяцев активных боевых действий российская армия использовала широкий спектр вооружений. Некоторые из них были модифицированы прямо на передовой. Об этом рассказал военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

РИА Новости: ВС России модернизируют оружие в зоне СВО
Фото: aif.ru

В условиях боевых действий на передовой военные часто прибегают к импровизации и оснащаются сварочными аппаратами. С самых первых дней сражений возникла потребность защитить бронетехнику от противотанковых управляемых ракет (ПТУР). На танки были установлены решётчатые козырьки, так называемые "мангалы". Их цель —  спровоцировать подрыв боеприпаса до контакта с бронёй, чтобы кумулятивная струя потеряла большую часть разрушительной мощи.

"От "Джавелинов" через раз спасает. В половине случаев ПТУР проламывает решётку. Это лучше, чем ничего", — признается боец "Кеха".

В настоящее время наибольшие проблемы вызывают беспилотные летательные аппараты-камикадзе, и решётчатые козырьки здесь не помогут. В качестве импровизированной защиты военные используют металлическую сетку-рабицу, которую растягивают вокруг орудия. В большинстве случаев эта конструкция достаточна для остановки лёгких квадрокоптеров.

Особенно известен тягач МТЛБ, который стал рекордсменом по модификациям. На него приваривают ЗУ-23-2, 120-мм миномёты, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), авиаблоки неуправляемых авиаракет (НАР), станковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.

"МТ-ЛБ — удачная платформа. Она не требовательна, обладает хорошей проходимостью. Хотя не имеет брони, но её задача — доставка боеприпасов, воды и продовольствия на передовую. Очень популярна версия с установкой ЗУ-23-2, которая хорошо справляется с землёй и воздушными целями", — рассказал офицер из 1АК по имени "Клим".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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