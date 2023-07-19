РИА Новости: ВС России модернизируют оружие в зоне СВО

В течение 18 месяцев активных боевых действий российская армия использовала широкий спектр вооружений. Некоторые из них были модифицированы прямо на передовой. Об этом рассказал военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Фото: aif.ru

В условиях боевых действий на передовой военные часто прибегают к импровизации и оснащаются сварочными аппаратами. С самых первых дней сражений возникла потребность защитить бронетехнику от противотанковых управляемых ракет (ПТУР). На танки были установлены решётчатые козырьки, так называемые "мангалы". Их цель — спровоцировать подрыв боеприпаса до контакта с бронёй, чтобы кумулятивная струя потеряла большую часть разрушительной мощи.

"От "Джавелинов" через раз спасает. В половине случаев ПТУР проламывает решётку. Это лучше, чем ничего", — признается боец "Кеха".

В настоящее время наибольшие проблемы вызывают беспилотные летательные аппараты-камикадзе, и решётчатые козырьки здесь не помогут. В качестве импровизированной защиты военные используют металлическую сетку-рабицу, которую растягивают вокруг орудия. В большинстве случаев эта конструкция достаточна для остановки лёгких квадрокоптеров.

Особенно известен тягач МТЛБ, который стал рекордсменом по модификациям. На него приваривают ЗУ-23-2, 120-мм миномёты, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), авиаблоки неуправляемых авиаракет (НАР), станковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.

"МТ-ЛБ — удачная платформа. Она не требовательна, обладает хорошей проходимостью. Хотя не имеет брони, но её задача — доставка боеприпасов, воды и продовольствия на передовую. Очень популярна версия с установкой ЗУ-23-2, которая хорошо справляется с землёй и воздушными целями", — рассказал офицер из 1АК по имени "Клим".