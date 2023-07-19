В военной администрации Одессы назвали ночные удары по порту города "действительно масштабными" и "адскими".
Об этом сообщает агентство Reuters.
ВС РФ вторую ночь подряд нанесли массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по порту в Одессе, но власти обещают "не пугаться и продолжать работу по экспорту зерна", отметило издание.
Напомним, ночью 19 июля поступали сообщения, что в Одессе ракетным ударом также поражена нефтебаза.
"Это была адская ночь", — сказал позже пресс-секретарь одесской военной городской администрации Сергей Братчук.
Подробности об ущербе власти Одессы обещают дать позднее.
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