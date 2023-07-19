Reuters: власти Одессы назвали удары по порту "действительно масштабными" и "адскими"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В военной администрации Одессы назвали ночные удары по порту города "действительно масштабными" и "адскими".

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает агентство Reuters.

ВС РФ вторую ночь подряд нанесли массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по порту в Одессе, но власти обещают "не пугаться и продолжать работу по экспорту зерна", отметило издание.

Напомним, ночью 19 июля поступали сообщения, что в Одессе ракетным ударом также поражена нефтебаза.

"Это была адская ночь", — сказал позже пресс-секретарь одесской военной городской администрации Сергей Братчук.

Подробности об ущербе власти Одессы обещают дать позднее.

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