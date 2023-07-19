По указу Зеленского офицерские звания будут присваивать на Украине без получения военного образования

Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, на основании которого военнослужащие, не обладающие специальным высшим образованием, однако, служившие в течение полугода, вправе получать офицерские звания в периоды военного положения. Речь идёт о лицах, которые служат по контракту.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

На военную службу по контракту отныне принимают на Украине граждан, которые сразу же будут получать первичные воинские звания офицерского состава. Указ Зеленского затрагивает сержантов, старшин и резервистов, служащих по контракту ли по призыву в период мобилизации, пишут украинские СМИ.