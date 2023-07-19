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По указу Зеленского офицерские звания будут присваивать на Украине без получения военного образования

Силовые структуры

Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, на основании которого военнослужащие, не обладающие специальным высшим образованием, однако, служившие в течение полугода, вправе получать офицерские звания в периоды военного положения. Речь идёт о лицах, которые служат по контракту.

По указу Зеленского офицерские звания будут присваивать на Украине без получения военного образования
Фото: Youtube: Ударные Z силы

На военную службу по контракту отныне принимают на Украине граждан, которые сразу же будут получать первичные воинские звания офицерского состава. Указ Зеленского затрагивает сержантов, старшин и резервистов, служащих по контракту ли по призыву в период мобилизации, пишут украинские СМИ.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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