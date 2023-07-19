Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, на основании которого военнослужащие, не обладающие специальным высшим образованием, однако, служившие в течение полугода, вправе получать офицерские звания в периоды военного положения. Речь идёт о лицах, которые служат по контракту.
На военную службу по контракту отныне принимают на Украине граждан, которые сразу же будут получать первичные воинские звания офицерского состава. Указ Зеленского затрагивает сержантов, старшин и резервистов, служащих по контракту ли по призыву в период мобилизации, пишут украинские СМИ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.