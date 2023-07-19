В зоне спецоперации погиб легендарный донбасский комбриг Ташкент

Под Луганской погиб комбриг мотострелков, герой ЛНР, представленный к званию Героя России — боец с позывным Ташкент.

Фото: mil.ru

Его подразделение брало Рубежное, Лисичанск, Северодонецк. Сам Ташкент ни на сутки не оставлял своих бойцов на фронте, отмечает "Русская Весна".

"И погиб там же, на фронте, как и подобает мужчине и воину", — отмечает портал.

Герой был очень не публичный — не давал интервью, хотя бригада была в фокусе внимания.

"Герой ЛНР, да вообще настоящий Герой. Командир…" — сообщил о гибели чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.