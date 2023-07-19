Под Луганской погиб комбриг мотострелков, герой ЛНР, представленный к званию Героя России — боец с позывным Ташкент.
Его подразделение брало Рубежное, Лисичанск, Северодонецк. Сам Ташкент ни на сутки не оставлял своих бойцов на фронте, отмечает "Русская Весна".
"И погиб там же, на фронте, как и подобает мужчине и воину", — отмечает портал.
Герой был очень не публичный — не давал интервью, хотя бригада была в фокусе внимания.
"Герой ЛНР, да вообще настоящий Герой. Командир…" — сообщил о гибели чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.
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