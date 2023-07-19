МК: Кнутов считает, что у Киева ещё достаточно ресурсов для продолжения "ползучего контрнаступа"

Военный эксперт Юрий Кнутов на фоне массированных ударов по портовой инфраструктуре Украине предупредил, что так быстро покончить с военным потенциалом Киева вряд ли удастся.

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Эксперт напомнил, что за минувшие полтора года Киев научился рассредотачивать свои ресурсы по большой территории, будь то техника или живая сила. Причём эти ресурсы украинская сторона умело прячет или маскирует.

А наносимые Россией удары по самым крупным складам всё же не являются критическими и не в силах ускорить завершение боевых действий, считает аналитик.

Эксперт уверен, что у Киева "в рукаве" ещё достаточно ресурсов.

"На Украине имеется достаточно сил для того, чтобы продолжать так называемый "ползучий контрнаступ". Кроме шести нетронутых бригад, имеются две бригады спецназа, которые также могут быть привлечены для того, чтобы попытаться закрепиться в районах, где может произойти прорыв нашей обороны", — сказал Кнутов в беседе с "МК".

Поэтому эксперт подчеркнул, что говорить о сломе противника как минимум преждевременно.