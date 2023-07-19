Кнутов призвал бить по мостам через Днепр: нужно жёстко отвечать на провокации ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Удар противника по Крымскому мосту вызвал много разговоров в экспертной среде. Оставлять подобные провокации ВСУ безнаказанными нельзя, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Фото: Википедия

Он отметил, что ответ должен быть более жёстким, при этом удары не должны приходиться по гражданскому населению. Кнутов указал на военные объекты и мосты, которые не тронуты. Чтобы сдерживать ВСУ, необходимо действовать более решительно.

"Я полагаю, что пора переходить к тому, чтобы выводить из строя мосты через Днепр, по которым осуществляется поставка оружия, боеприпасов и личного состава в зону проведения СВО", — сказал эксперт в беседе на радио "Говорит Москва".