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Кнутов призвал бить по мостам через Днепр: нужно жёстко отвечать на провокации ВСУ

0:48
Силовые структуры

Удар противника по Крымскому мосту вызвал много разговоров в экспертной среде. Оставлять подобные провокации ВСУ безнаказанными нельзя, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Кнутов призвал бить по мостам через Днепр: нужно жёстко отвечать на провокации ВСУ
Фото: Википедия

Он отметил, что ответ должен быть более жёстким, при этом удары не должны приходиться по гражданскому населению. Кнутов указал на военные объекты и мосты, которые не тронуты. Чтобы сдерживать ВСУ, необходимо действовать более решительно.

"Я полагаю, что пора переходить к тому, чтобы выводить из строя мосты через Днепр, по которым осуществляется поставка оружия, боеприпасов и личного состава в зону проведения СВО", — сказал эксперт в беседе на радио "Говорит Москва".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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