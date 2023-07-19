Удар противника по Крымскому мосту вызвал много разговоров в экспертной среде. Оставлять подобные провокации ВСУ безнаказанными нельзя, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он отметил, что ответ должен быть более жёстким, при этом удары не должны приходиться по гражданскому населению. Кнутов указал на военные объекты и мосты, которые не тронуты. Чтобы сдерживать ВСУ, необходимо действовать более решительно.
"Я полагаю, что пора переходить к тому, чтобы выводить из строя мосты через Днепр, по которым осуществляется поставка оружия, боеприпасов и личного состава в зону проведения СВО", — сказал эксперт в беседе на радио "Говорит Москва".
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