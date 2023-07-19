Александр Сладков: Харьков может быть освобождён к осени

Город Харьков может быть освобождён от украинского ига к осени.

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Об этом сообщает в Telegram-канале военный журналист Александр Сладков.

По его словам, может предположение и довольно смелое, но сделано из Донбасса.

"Зачем же Украина так оперативно уходит из этого города? Зачем мы так "разминаем" оборону этого, изначально абсолютно русского города, ныне находящегося под контролем ВСУ?" — спрашивает военкор.

Он отметил, что Киев распространяет информацию о большой силе ВС РФ на Купянском фронте, да и успехи армии РФ на Краснолиманском направлении впечатляют.

Сегодня ночью нанесён удар туда, где разгружали "Леопарды", а также по общежитию наёмников. Также российская армия продолжает бить ближе к Купянску, там идут активные боевые действия, а Россия наступает, цитирует Сладков сообщение от своего товарища Геннадия Алёхина.

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