Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова сняла ряд репортажей в Донбассе.
На очередном видео можно услышать историю из прифронтового села Верхняя Криница Запорожской области.
Владимир Критинин рассказывает спецкору, как украинская тероборона расстреляли его сына.
"Остался один внук. Воспитываем его. А этих тварей взяли позже. А тот, который стрелял и привёз сюда оружие, пошел служить в ВСУ и попал под миномётный обстрел своих же. Ему оторвало обе руки и ногу. Лечится в Германии и просит помощи", — рассказывает житель посёлка.
По его словам, в селе ещё много таких, кого называют "ждунами" — сперва ходили по посадкам искали "оккупантов", а теперь первыми бегут за пенсией.
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Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.