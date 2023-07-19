Люди Донбасса: "Эти американские шестёрки застрелили моего сына"

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова сняла ряд репортажей в Донбассе.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

На очередном видео можно услышать историю из прифронтового села Верхняя Криница Запорожской области.

Владимир Критинин рассказывает спецкору, как украинская тероборона расстреляли его сына.

"Остался один внук. Воспитываем его. А этих тварей взяли позже. А тот, который стрелял и привёз сюда оружие, пошел служить в ВСУ и попал под миномётный обстрел своих же. Ему оторвало обе руки и ногу. Лечится в Германии и просит помощи", — рассказывает житель посёлка.

По его словам, в селе ещё много таких, кого называют "ждунами" — сперва ходили по посадкам искали "оккупантов", а теперь первыми бегут за пенсией.