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МК: из Одессы и Николаева после ударов эвакуируют наёмников, которые могли атаковать Крымский мост

1:35
Силовые структуры

Полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук считает, что среди убитых и раненых во время удара ВКС России по объектам Украины в ночь на 19 июля иностранных наёмников могли как раз быть и те, кто готовил террористическую атаку на Крымский мост и наводил подводные дроны.

МК: из Одессы и Николаева после ударов эвакуируют наёмников, которые могли атаковать Крымский мост
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Основной целью российских ударов стали Николаев, Одесса и Очаков. В соцсетях пишут о поражении гостиничного комплекса в Коблево в Николаевской области, где жили военные НАТО.

В районе гостиницы, согласно данным из открытых источников, сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Счёт раненым и погибшим иностранцам перевалил за сотню.

Матвийчук заметил в беседе с "МК", что с начала СВО на Украину прибыло около 12 тысяч иностранных наёмников, а сейчас в боевых действия принимают участие около 2-2,5 тысяч из них. Однако это специалисты, выполняющие реальные боевые задачи, а некоторые и особо важные, добавил эксперт.

"Те же морские дроны, которые шли на Крымский мост, управлялись не украинцами, а инструкторами из Великобритании. Техника их, и украинцев они к ней не допустят. Поэтому не исключаю, что кто-то из этих специалистов и погиб в разгромленной гостинице", — предположил собеседник издания.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, какой ракетой ВСУ могли достать до складов боеприпасов в Крыму.

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Одесса взрывы 19.07.23
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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