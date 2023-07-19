МК: из Одессы и Николаева после ударов эвакуируют наёмников, которые могли атаковать Крымский мост

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук считает, что среди убитых и раненых во время удара ВКС России по объектам Украины в ночь на 19 июля иностранных наёмников могли как раз быть и те, кто готовил террористическую атаку на Крымский мост и наводил подводные дроны.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Основной целью российских ударов стали Николаев, Одесса и Очаков. В соцсетях пишут о поражении гостиничного комплекса в Коблево в Николаевской области, где жили военные НАТО.

В районе гостиницы, согласно данным из открытых источников, сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Счёт раненым и погибшим иностранцам перевалил за сотню.

Матвийчук заметил в беседе с "МК", что с начала СВО на Украину прибыло около 12 тысяч иностранных наёмников, а сейчас в боевых действия принимают участие около 2-2,5 тысяч из них. Однако это специалисты, выполняющие реальные боевые задачи, а некоторые и особо важные, добавил эксперт.

"Те же морские дроны, которые шли на Крымский мост, управлялись не украинцами, а инструкторами из Великобритании. Техника их, и украинцев они к ней не допустят. Поэтому не исключаю, что кто-то из этих специалистов и погиб в разгромленной гостинице", — предположил собеседник издания.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, какой ракетой ВСУ могли достать до складов боеприпасов в Крыму.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.