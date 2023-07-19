Рогов проинформировал о новой волне наступления ВСУ с использованием "Леопардов" и "Брэдли" в Запорожье

Украинскими войсками начаты новые наступательные действия в Запорожской области. Об этом предупредил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: orenburg.media

"Около получаса назад нацисты начали новую наступательную операцию на рубеже Работино — Вербовое, отправив десятки единиц бронетехники, включая "Леопарды" и "Брэдли", а также множество боевиков для попытки прорыва наших позиций на стыке зон ответственности 291 и 70 полков", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что наступательным действиям со стороны ВСУ предшествовала их ротация на Ореховском направлении. Туда же киевским командованием из резерва были направлены свежие силы, которые, однако, были оперативно обнаружены российскими военными при помощи дронов.

Рогов добавил, что в настоящее время ВС РФ ведут по украинским силам артиллерийский и миномётный огонь.

"Наши ребята в активной обороне. Начались тяжелые бои. Вечер и ночь обещают быть горячими", — заключил Рогов.