ВСУ разбиваются об "Отважных": бойцы РФ отбивают атаки на Краснолиманском направлении

В районе Кармазиновки на Краснолиманском фронте отбита контратака двух бронегрупп 66-й омбр армии Украины.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/17181

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

БМП бандформирований заехали на мины, затем их добили артиллеристы "Отважных". В результате лобового удара уничтожено пять БМП и много боевиков. Также уничтожено две группы диверсантов, пытавшихся незаметно подойти к опорникам ВС РФ.

В Серебрянском лесничестве отражено две атаки 67-й омбр ВСУ. Стрелковым и артогнем националисты были уничтожены.

В районе Торского спецназ ликвидированы две ДРГ бандформирований.