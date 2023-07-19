В районе Кармазиновки на Краснолиманском фронте отбита контратака двух бронегрупп 66-й омбр армии Украины.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
БМП бандформирований заехали на мины, затем их добили артиллеристы "Отважных". В результате лобового удара уничтожено пять БМП и много боевиков. Также уничтожено две группы диверсантов, пытавшихся незаметно подойти к опорникам ВС РФ.
В Серебрянском лесничестве отражено две атаки 67-й омбр ВСУ. Стрелковым и артогнем националисты были уничтожены.
В районе Торского спецназ ликвидированы две ДРГ бандформирований.
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