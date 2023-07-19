Вечером 19 июля Вооружённые силы Украины несколько часов у Орехова проводили массированную артиллерийскую подготовку перед стартом наступления на рубеже Работино — Вербовое.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
После этого вперёд пошла натовская бронетехника много пехотинцев. После открытия огня по ним российскими бойцами враг стал отступать и разбежался по лесопосадкам и вся группировка остановилась.
Разведчики ВС РФ фиксируют перегруппировку ВСУ и подтягивание сил ближе к передовым линиям российской армии.
Националисты не ушли на исходные позиции, в ближайшее время ждём возобновление наступления, подытожил портал.
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Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.