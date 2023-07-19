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ВСУ с бронетехникой НАТО пошли в наступление у Орехова на Запорожском фронте и замерли

Силовые структуры

Вечером 19 июля Вооружённые силы Украины несколько часов у Орехова проводили массированную артиллерийскую подготовку перед стартом наступления на рубеже Работино — Вербовое.

ВСУ с бронетехникой НАТО пошли в наступление у Орехова на Запорожском фронте и замерли
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

После этого вперёд пошла натовская бронетехника много пехотинцев. После открытия огня по ним российскими бойцами враг стал отступать и разбежался по лесопосадкам и вся группировка остановилась.

Разведчики ВС РФ фиксируют перегруппировку ВСУ и подтягивание сил ближе к передовым линиям российской армии.

Националисты не ушли на исходные позиции, в ближайшее время ждём возобновление наступления, подытожил портал.

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Позорный мир не принимается: Украинский проект "Анти-Россия" должен быть уничтожен
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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