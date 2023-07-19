ВСУ с бронетехникой НАТО пошли в наступление у Орехова на Запорожском фронте и замерли

Вечером 19 июля Вооружённые силы Украины несколько часов у Орехова проводили массированную артиллерийскую подготовку перед стартом наступления на рубеже Работино — Вербовое.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

После этого вперёд пошла натовская бронетехника много пехотинцев. После открытия огня по ним российскими бойцами враг стал отступать и разбежался по лесопосадкам и вся группировка остановилась.

Разведчики ВС РФ фиксируют перегруппировку ВСУ и подтягивание сил ближе к передовым линиям российской армии.

Националисты не ушли на исходные позиции, в ближайшее время ждём возобновление наступления, подытожил портал.

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