В мире начинают понемногу понимать, что же из себя представляет специальная военная операция России на Украине.
Вот и телеканал в Австралии показал видеосюжет о сбегающих с Украины иностранных наёмниках.
"Каково сейчас на передовой? На нулевом рубеже? На "нуле" ужас. Просто ужас. Там просто геноцид. Там жуть. Везде мертвецы. Трупы украинских солдат. Их там просто оставили. Просто оставили там, и я не знаю почему", — кричат на поле боя напуганные "солдаты удачи".
Ранее сообщалось, что американских наёмников заметили в украинском Харькове.
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Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.