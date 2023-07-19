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В Австралии показали сюжет о сбегающих с Украины наёмниках: они просто боятся

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Силовые структуры

В мире начинают понемногу понимать, что же из себя представляет специальная военная операция России на Украине.

В Австралии показали сюжет о сбегающих с Украины наёмниках: они просто боятся
Фото: www.mk.ru

Вот и телеканал в Австралии показал видеосюжет о сбегающих с Украины иностранных наёмниках.

"Каково сейчас на передовой? На нулевом рубеже? На "нуле" ужас. Просто ужас. Там просто геноцид. Там жуть. Везде мертвецы. Трупы украинских солдат. Их там просто оставили. Просто оставили там, и я не знаю почему", — кричат на поле боя напуганные "солдаты удачи".

Ранее сообщалось, что американских наёмников заметили в украинском Харькове.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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