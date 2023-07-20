Военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил о серьёзном продвижении Вооружённых сил России на Купянском направлении.
По его словам, российские бойцы закрепляются на отбитых у боевиков ВСУ позициях. Эксперт отметил в беседе с РИА Новости, что артиллерия и авиация РФ в ходе атак уничтожили несколько украинских рубежей в районе Купянска.
Как пояснил Марочко, военные РФ приступили к созданию плацдарма, который позволит продолжить успешное продвижение.
Он подчеркнул: участники СВО возводят фортификационные сооружения на позициях, которые раньше принадлежали ВСУ, а также наносят удары по технике и живой силе противника.
Ранее военкор Александр Сладков допустил освобождение Харькова российскими войсками к осени 2023 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.