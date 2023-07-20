Марочко: военные РФ закрепляются на отбитых у ВСУ позициях на Купянском направлении

Военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил о серьёзном продвижении Вооружённых сил России на Купянском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, российские бойцы закрепляются на отбитых у боевиков ВСУ позициях. Эксперт отметил в беседе с РИА Новости, что артиллерия и авиация РФ в ходе атак уничтожили несколько украинских рубежей в районе Купянска.

Как пояснил Марочко, военные РФ приступили к созданию плацдарма, который позволит продолжить успешное продвижение.

Он подчеркнул: участники СВО возводят фортификационные сооружения на позициях, которые раньше принадлежали ВСУ, а также наносят удары по технике и живой силе противника.

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