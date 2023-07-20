Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) нарастили атаки на Артёмовском направлении, пытаясь прорвать оборонительную линию российской армии.
По словам подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, обстановка в этой зоне конфликта остаётся сложной. Как пояснил военспец, командование РФ направило новые резервы к Артёмовску, чтобы стабилизировать ситуацию.
"Противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки", — отметил офицер в беседе с РИА Новости.
Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ, находящиеся на Артёмовском направлении, могли получить кассетные бомбы. Он также подчеркнул: в этот район боевых действий Киев доставил дополнительную партию снарядов для артиллерии НАТО.
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