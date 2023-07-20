Марочко: ВСУ увеличили количество атак в попытках прорвать оборону РФ у Артёмовска

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) нарастили атаки на Артёмовском направлении, пытаясь прорвать оборонительную линию российской армии.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, обстановка в этой зоне конфликта остаётся сложной. Как пояснил военспец, командование РФ направило новые резервы к Артёмовску, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки", — отметил офицер в беседе с РИА Новости.

Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ, находящиеся на Артёмовском направлении, могли получить кассетные бомбы. Он также подчеркнул: в этот район боевых действий Киев доставил дополнительную партию снарядов для артиллерии НАТО.