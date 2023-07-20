Кнутов: ВС РФ накрыли Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск и обезглавить ВСУ

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ надо дождаться, пока вместо десяти бригад в резерве ВСУ останутся две. Тогда можно решать дальше задачи СВО.

Фото: discover24.ru

Об этом сообщил военный аналитик Юрий Кнутов.

Пока же враг имеет ещё много сил, которые могут быть переброшены в Одессу и Николаев, и желаемого результата ВС РФ не добьются, считает директор Музея войск ПВО.

Он напомнил, что армия РФ 19 и 20 июля не только нанесла удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры в районе Одессы, но и по авиационной базе "Канатово" под Кировоградом.

"На Украине есть ряд аэродромов, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения. Все они должны подвергаться нашим массированным атакам, поскольку там могут базироваться Су-24, способные нести ракеты StormShadow и французский "Скальп", — рассказал изданию "Украина.ру" эксперт.

А поскольку ситуация на Купянском направлении складывается для ВС РФ неплохо, и если Купянск они освободят, то появится возможность идти на Славянск. И ВСУ будут зажаты между Купянском и Лиманом. А если боевики не успеют оттуда сбежать, российской армии останется их перемалывать, подытожил Кнутов.

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