Боевые корабли, ВКС РФ и беспилотники "Герань" ночью 20 июля нанесли удар по Одессе.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Калибры" и БПЛА-камикадзе атаковали цели киевского режима. Также удар нанесён по военной инфраструктуре в Запорожье.
После первого удара, спустя час, началась новая серия ударов: в Одессе опять гремели взрывы и стояло "красивое" зарево. Украинские ресурсы подтвердили прилётах: в Ильичёвский порт, в район Бурлачьей балки. Удары были слышны и в порту Николаева.
Ближе к концу ночи боевая авиация и флот РФ опять провели "похороны зерновой сделки". Украинские ВВС заявили, что зафиксированы очередные пуски крылатых ракет с самолётов Ту-22М3.
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