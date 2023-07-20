Взрывы и зарево в портах Одессы и Николаева "хоронили" зерновую сделку

Боевые корабли, ВКС РФ и беспилотники "Герань" ночью 20 июля нанесли удар по Одессе.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Калибры" и БПЛА-камикадзе атаковали цели киевского режима. Также удар нанесён по военной инфраструктуре в Запорожье.

После первого удара, спустя час, началась новая серия ударов: в Одессе опять гремели взрывы и стояло "красивое" зарево. Украинские ресурсы подтвердили прилётах: в Ильичёвский порт, в район Бурлачьей балки. Удары были слышны и в порту Николаева.

Ближе к концу ночи боевая авиация и флот РФ опять провели "похороны зерновой сделки". Украинские ВВС заявили, что зафиксированы очередные пуски крылатых ракет с самолётов Ту-22М3.