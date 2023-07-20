The Hill: большинство американцев выступили против отправки кассетных боеприпасов киевскому режиму

Подавляющее большинство граждан Соединённых Штатов не поддержали решение властей об отправке кассетных снарядов киевскому режиму. Корреспонденты The Hill пишут об этом, ссылаясь на результаты соцопроса, проведённого Квиннипэкским университетом.

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Из материалов исследователей следует, что 51 процент участников анкетирования осуждают решение Белого дома. Ещё 39 процентов респондентов заявили, что одобряют отправку кассетных боеприпасов Украине, даже невзирая на фигурирующую в опросе ремарку юристов о серьёзных рисках использования подобного оружия для мирных граждан.