Военный с позывным "Али": ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военным удалось взять под свой контроль опорные пункты украинской армии на Запорожском направлении, следует из заявления командира батальона "Шторм Z" с позывным "Али".

Фото: mil.ru

Как пояснил боец в беседе с ТАСС, речь идёт об опорниках противника, расположенных у населённого пункта Каменское. По его словам, Вооружённые силы РФ продвинулись вперёд примерно на 500 метров в этой зоне боевых действий.

Солдат добавил, что Киев столкнулся с серьёзными потерями в районе Каменского.

Ранее руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об успехах российской армии у села Работино. Он отметил, что ВС РФ смогли остановить крупномасштабное наступление Украины.