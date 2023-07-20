Российским военным удалось взять под свой контроль опорные пункты украинской армии на Запорожском направлении, следует из заявления командира батальона "Шторм Z" с позывным "Али".
Как пояснил боец в беседе с ТАСС, речь идёт об опорниках противника, расположенных у населённого пункта Каменское. По его словам, Вооружённые силы РФ продвинулись вперёд примерно на 500 метров в этой зоне боевых действий.
Солдат добавил, что Киев столкнулся с серьёзными потерями в районе Каменского.
Ранее руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об успехах российской армии у села Работино. Он отметил, что ВС РФ смогли остановить крупномасштабное наступление Украины.
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