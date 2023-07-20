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Военный ВСУ Голоднов рассказал, как ушёл отдыхать после рытья окопов, а проснулся уже в плену

Силовые структуры

Военнослужащий ВСУ Евгений Голоднов рассказал, как попал в российский плен на одном из направлений спецоперации.

Военный ВСУ Голоднов рассказал, как ушёл отдыхать после рытья окопов, а проснулся уже в плену
Фото: https://regnum.ru/

По его словам, командир приказал ему весь день копать окопы, но вечером разрешил лечь спать. Украинский военный поделился, что его обещали разбудить, когда потребуется возобновить работу по оборудованию позиций, однако этого не случилось.

"Или отходили они, или убегали, не знаю, то есть меня разбудили уже российские войска", — сказал Голоднов в видеозаписи, обнародованной пресс-службой Минобороны РФ.

Солдат добавил, что мечтает поскорее отправиться домой. Он заявил о нежелании возвращаться на фронт. Как пояснил пленный, его призвали на службу в качестве водителя, но не выдали автомобиль. Мужчина добавил, что был вынужден за свой счёт приобрести транспорт.

Ранее целая группа солдат ВСУ сдалась в российский плен на Запорожском направлении. Украинские военные добровольно сложили оружие.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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