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Полковник ВС США Макгрегор: армия РФ уничтожила большую часть опытных отрядов ВСУ

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ ликвидировали большую часть опытных украинских отрядов, в состав которых входили хорошо подготовленные солдаты. Об этом сообщил экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник ВС США Макгрегор: армия РФ уничтожила большую часть опытных отрядов ВСУ
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, украинская армия, столкнувшаяся с серьёзными потерями, до сих пор не может оправиться от них.

"Большинство солдат ВСУ, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены", — подчеркнул Макгрегор на своём YouTube-канале.

Как пояснил полковник, Киев не способен оперативно нарастить резервы, поскольку боеспособные отряды формируются лишь в ходе длительных тренировок перед отправкой на передовые позиции. Он добавил, что создать эффективную армию "на ходу" невозможно. Макгрегор убеждён: нынешнее положение ВСУ хуже, чем в начале российской спецоперации.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер обвинил Киев в нежелании эвакуировать раненых солдат ВСУ с поля боя. Экс-военнослужащий отметил, что тысячи украинцев погибают, не дождавшись помощи.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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