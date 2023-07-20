Вооружённые силы РФ ликвидировали большую часть опытных украинских отрядов, в состав которых входили хорошо подготовленные солдаты. Об этом сообщил экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, украинская армия, столкнувшаяся с серьёзными потерями, до сих пор не может оправиться от них.
"Большинство солдат ВСУ, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены", — подчеркнул Макгрегор на своём YouTube-канале.
Как пояснил полковник, Киев не способен оперативно нарастить резервы, поскольку боеспособные отряды формируются лишь в ходе длительных тренировок перед отправкой на передовые позиции. Он добавил, что создать эффективную армию "на ходу" невозможно. Макгрегор убеждён: нынешнее положение ВСУ хуже, чем в начале российской спецоперации.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер обвинил Киев в нежелании эвакуировать раненых солдат ВСУ с поля боя. Экс-военнослужащий отметил, что тысячи украинцев погибают, не дождавшись помощи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.